El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a las 10:00 horas, y continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 15:00 y 17:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 78% y bajará hasta un 27% en las horas más cálidas, lo que hará que el calor se sienta más intenso.
El viento, que soplará principalmente desde el este y noreste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la naturaleza que rodean Vila de Cruces.
El orto se producirá a las 07:47 horas y el ocaso a las 21:22 horas, brindando un día largo y luminoso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Vila de Cruces aprovechen este clima favorable para realizar actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque. Recuerden protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas, y mantenerse hidratados para disfrutar plenamente de este espléndido día de verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.
