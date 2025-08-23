El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. Este calor moderado será ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, permitiendo disfrutar del día sin incomodidades. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango aceptable, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento alcanzará su máxima intensidad, proporcionando un alivio refrescante en las horas de mayor calor. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la ciudad. Los amantes de la fotografía también encontrarán condiciones ideales para capturar la belleza de Vigo bajo un cielo despejado.

Con el orto a las 07:50 y el ocaso a las 21:23, los vigueses podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este día soleado y cálido es una excelente oportunidad para explorar los rincones de la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en la playa. En resumen, el tiempo de hoy en Vigo se presenta como una invitación a salir y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 26 grados a las 13:00 horas. Este clima cálido y soleado es ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.