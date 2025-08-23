El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando a los 32 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 63%), disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 25% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera a medida que la humedad disminuya.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 15 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa puede ofrecer un alivio del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que se espera un 0% de probabilidad de precipitaciones en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:23, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para aprovechar al máximo las horas de luz, disfrutando de la naturaleza y de las actividades al aire libre que Valga tiene para ofrecer. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de un día pleno en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.