El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 76%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable aplicar protector solar y usar ropa ligera para protegerse de la radiación solar.

A medida que se acerca la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:22, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Gondomar disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 15 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza.

