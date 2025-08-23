El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Tomiño, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando los 29 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que indica un día cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 54%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 46% hacia las 20:00 horas. Esta variación en la humedad, combinada con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de calor moderado durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del norte y noreste en las primeras horas, y cambiando a sur y sureste durante la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Con el orto solar a las 07:50 y el ocaso a las 21:23, los habitantes de Tomiño podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un tiempo perfecto para actividades diurnas y una agradable velada al caer la tarde.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.