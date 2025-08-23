El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o reuniones familiares en parques.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 19 grados a las 02:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 17:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 29 grados a las 18:00 y 28 grados a las 19:00, para finalizar el día en torno a los 21 grados a las 23:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 67% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, situándose en un 53% a las 10:00 y bajando hasta un 39% a las 13:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 14:00. Este viento suave y cálido será un alivio en las horas más calurosas del día, proporcionando un ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Con el orto a las 07:50 y el ocaso a las 21:23, los habitantes de Soutomaior podrán aprovechar al máximo las horas de luz, disfrutando de un día perfecto para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 32 grados a las 14:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.