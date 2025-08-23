El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Silleda se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille con fuerza y calidez. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados a las 09:00 horas y continúe aumentando, llegando a un máximo de 31 grados a las 14:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% y bajará hasta un 27% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más confortable para los habitantes y visitantes de Silleda.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

El orto se producirá a las 07:47, brindando a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:22, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Silleda para hoy será perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará de este día una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.