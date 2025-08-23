El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un momento perfecto para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 48% durante la tarde. Esto contribuirá a que el calor se sienta más agradable, aunque se recomienda llevar agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas. La brisa marina, que soplará desde el norte, ayudará a refrescar el ambiente, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en los momentos de mayor intensidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La tranquilidad del tiempo también será un aliciente para aquellos que deseen disfrutar de actividades acuáticas, como el surf o el paddle surf, en las playas de la zona.

El viento, que soplará principalmente del norte y del noroeste, tendrá ráfagas que variarán entre 7 y 18 km/h, lo que lo convierte en un día propicio para los deportes de vela. La dirección del viento también sugiere que las condiciones serán favorables para los navegantes y los aficionados a la pesca.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol, que ocurrirá a las 21:24, ofrecerá un espectáculo visual impresionante, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de los colores del ocaso.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para explorar la belleza de la costa gallega y aprovechar al máximo lo que el verano tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura suba, alcanzando los 26 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.