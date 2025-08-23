El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 25% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 34 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico de calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, picnics o deportes.

El amanecer se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:22, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento ligero hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Salvaterra de Miño.

En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo el verano.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a 15 grados a las 06:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.