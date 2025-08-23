El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán a lo largo del día, comenzando con un agradable 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 16 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:22 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% a medianoche y aumentando hasta un 79% durante la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 41% hacia el final de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y del norte, lo que aportará una brisa fresca que ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas. La racha máxima de viento se registrará a las 15:00 horas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Salceda de Caselas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 15 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las primeras horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.