El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 27 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Con valores que oscilarán entre el 57% y el 81% durante las primeras horas, se prevé que la humedad disminuya a medida que la temperatura aumente, alcanzando un 38% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más húmeda, la tarde será más cálida y seca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 14 y 10 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a este y su velocidad disminuirá, alcanzando un máximo de 16 km/h en las horas centrales del día. Hacia la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma y confort.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Ribadumia pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:50 y el ocaso a las 21:24, los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal es perfecto para paseos, picnics y otras actividades al aire libre, haciendo de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Meis se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 16 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Hoy, 23 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, lo que invitará a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el buen tiempo. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados a las 17:00 horas, lo que hará que el ambiente sea cálido y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.