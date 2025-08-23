El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 32 grados a las 14:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que rondan entre el 29% y el 67% a lo largo del día, se espera que la humedad sea más alta en las primeras horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que avance el día y la temperatura aumente, la humedad disminuirá, proporcionando un alivio en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un ligero frescor en medio del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Redondela sin obstáculos.

En resumen, el tiempo de hoy en Redondela se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o reuniones familiares en parques.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.