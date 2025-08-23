El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura inicial será de 21 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y 17 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 11:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que llegarán a los 26 grados a las 12:00 y alcanzarán su punto máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 16:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% a la medianoche y descendiendo a un 42% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 60% hacia las 22:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Pontevedra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:23, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Pontevedra será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 14:00 horas, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 17:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.