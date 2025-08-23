El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando los 17 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en los termómetros, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 64% a medianoche, disminuirá a un 20% en las horas más cálidas del día, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

El viento, que soplará principalmente del noreste en las primeras horas, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el sur, con ráfagas que podrán llegar a los 12 km/h en la tarde. Esto contribuirá a una ligera brisa que, aunque no será intensa, ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo seco y soleado permitirá disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

La puesta de sol está programada para las 21:24, lo que brindará una hermosa vista del ocaso, especialmente en un día tan despejado. La temperatura comenzará a descender nuevamente después de las 18:00, alcanzando los 25 grados a las 21:00, lo que permitirá disfrutar de la noche con un tiempo templado y agradable.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar el verano y realizar actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.