El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a 15 grados a las 06:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 17 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 21 grados a las 10:00. Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 35 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 59% y el 79% en las primeras horas, disminuyendo a niveles más cómodos hacia la tarde, cuando se espera que baje al 25% a las 15:00.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando el viento soplará del noreste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Ponteareas realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios exteriores.

Con el ocaso programado para las 21:22, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre y para aprovechar al máximo el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.