El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 22 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% a la medianoche y disminuyendo hasta un 34% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, junto con el cielo despejado, creará condiciones propicias para disfrutar de un día soleado, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con una velocidad máxima de 27 km/h desde el este a la medianoche. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y luego del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Estas condiciones de viento serán agradables y ayudarán a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:22, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o reuniones familiares en parques.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.