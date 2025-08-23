El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 14:00 horas, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 17:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 33% a las 15:00, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. A partir de las 12:00, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Poio podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

El orto se producirá a las 07:50, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:23, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Poio será perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.