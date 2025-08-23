El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a la medianoche y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más tolerable. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 40% hacia las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el viento del suroeste alcanzará su máxima intensidad. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y del suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos inesperados. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 32 grados a las 14:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza o reuniones familiares en parques.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.