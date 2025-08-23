El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa gallega.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:23. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la calidez del verano gallego.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Tomiño, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.