El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 13:00 horas, y un máximo de 28 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 63% y el 78%, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad similar, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

La puesta de sol está programada para las 21:23, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados a las 23:00 horas, lo que sugiere un cierre de día fresco y agradable.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que hará más llevadero el calor. Es un día perfecto para actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.