El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 15 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente hacia la tarde, alcanzando un 31% a las 19:00 horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará desde el noreste a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente en intensidad. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El orto se producirá a las 07:50 horas, y el ocaso se espera para las 21:23 horas, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de O Porriño y sus alrededores, así como para participar en eventos comunitarios o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad. En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño es perfecto para disfrutar de un día pleno de sol y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.