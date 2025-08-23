El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para disfrutar de la playa o realizar paseos por la naturaleza.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 48% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 56% al caer la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte a una velocidad de entre 15 y 22 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante durante las horas más cálidas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Este viento del norte es típico de la región y ayudará a mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente en la costa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos en bicicleta, caminatas o simplemente relajarse en la playa.

El amanecer se producirá a las 07:50, y el ocaso será a las 21:24, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. Con estas condiciones meteorológicas, O Grove se convierte en un destino atractivo para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de la belleza natural de la región. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias promete un día perfecto para disfrutar de todo lo que este encantador lugar tiene para ofrecer.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 18 grados a las 3:00 AM, mientras que el pico de calor se dará alrededor de las 2:00 PM, cuando el termómetro podría llegar a los 25 grados.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura suba, alcanzando los 26 grados en las horas centrales del día.

