El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 47% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, predominando del noreste y este, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como deportes acuáticos o senderismo. A pesar de la brisa, las condiciones serán favorables y no se anticipan cambios bruscos en el tiempo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una excelente noticia para los eventos al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en la playa, realizar picnics o simplemente pasear por el entorno natural que rodea Nigrán.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:23. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.