El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a medianoche y alcanzando un 80% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 34% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del sur y noroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día propicio para aprovechar al máximo el verano antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos meses.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 15 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 32 grados a las 14:00 horas. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. Este calor moderado será ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.