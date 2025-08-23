El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo en torno a las 07:00, con 13 grados, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 30 grados, lo que indicará un día cálido y soleado.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 62%, aumentando hasta un 89% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 36% hacia las 21:00, lo que hará que la tarde se sienta más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre se pueden llevar a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la naturaleza que rodean Moraña.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:23, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. En resumen, hoy será un día ideal para salir, disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo soleado y cálido que Moraña tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.