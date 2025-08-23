El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 30 y 34 grados entre las 13:00 y las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 52% a medianoche, se irá incrementando hasta alcanzar un 80% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A lo largo de la mañana, la intensidad del viento disminuirá, pero se espera que aumente nuevamente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h desde el suroeste entre las 14:00 y las 15:00. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que los residentes de Mondariz pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, es un día ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre. La puesta de sol se anticipa para las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto de verano. En resumen, Mondariz vivirá un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a 15 grados a las 06:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.