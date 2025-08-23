El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 11:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, situándose en un 57% a las 10:00 y bajando hasta un 42% a las 12:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento sea más suave, alcanzando su máxima velocidad de 14 km/h a las 12:00. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 26 km/h a las 17:00, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso será a las 21:23, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 26 grados a las 13:00 horas. Este clima cálido y soleado es ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. Este calor moderado será ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.