El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Meis se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 16 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a la 01:00 y continúe su ascenso, llegando a los 28 grados hacia la tarde, alrededor de las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Comenzará en un 59% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta. Con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en su punto máximo, es recomendable que quienes se encuentren en exteriores tomen precauciones, especialmente si están en áreas abiertas. La dirección del viento variará entre el noreste y el oeste a lo largo del día.

En resumen, Meis disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 27 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.