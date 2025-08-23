El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura suba, alcanzando los 26 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la madrugada, la humedad se encuentra en un 57%, aumentando ligeramente hasta un 69% a media mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la humedad disminuya, lo que hará que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima velocidad de 20 km/h a las 00:00 horas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia en todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:50 horas y el ocaso a las 21:24 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia. En resumen, hoy en Meaño se presenta como un día ideal para aprovechar al máximo el buen tiempo, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.