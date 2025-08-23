El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% a la medianoche y descendiendo a un 41% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas esperadas en las horas centrales del día. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 58% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h a las 00:00 y alcanzando picos de hasta 21 km/h en la tarde. Este viento moderado proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Marín, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también son ideales para disfrutar de la puesta de sol, que se prevé para las 21:23 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por la playa, una comida en una terraza o simplemente relajarse en un parque. Con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa suave, es un día ideal para aprovechar al máximo el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 14 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 29 grados a las 14:00 horas, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 17:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura inicial será de 21 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

