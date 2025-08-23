El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas, pero subiendo rápidamente hasta los 31 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 81% a las 00:00, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se tornará más cálida y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo, paseos o cualquier actividad al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:21, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. La puesta de sol será un espectáculo visual, dado el cielo despejado que permitirá disfrutar de los colores del ocaso sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.