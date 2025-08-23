El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 25 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 18 grados a las 3:00 AM, mientras que el pico de calor se dará alrededor de las 2:00 PM, cuando el termómetro podría llegar a los 25 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 92% a las 11:00 PM, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 14 km/h. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la playa, paseos por la naturaleza o cualquier otra actividad al aire libre.

Con el orto solar a las 7:50 AM y el ocaso a las 9:24 PM, los habitantes de A Illa de Arousa tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal también es propicio para la práctica de deportes acuáticos, ya que las condiciones del mar se mantendrán tranquilas, favoreciendo a los amantes de la navegación y el surf.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para disfrutar de la playa o realizar paseos por la naturaleza.

Hoy, 23 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, lo que invitará a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el buen tiempo. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados a las 17:00 horas, lo que hará que el ambiente sea cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.