El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados. Durante la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se notará un ligero aumento en la temperatura, especialmente en las horas centrales, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y descendiendo a un 32% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en comparación con días más húmedos. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero aumento en la sensación de calor, aunque no se prevén condiciones extremas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana, con ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más ligero, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, aprovechando al máximo las condiciones climáticas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.