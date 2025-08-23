El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Gondomar disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, se espera un inicio fresco con temperaturas alrededor de 23 grados, que irán descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para disfrutar de actividades veraniegas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor se sienta excesivo. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 88% en las últimas horas del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor del día. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre sin incomodidades.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por lo tanto, es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Gondomar se prepara para un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es una excelente oportunidad para disfrutar de las actividades veraniegas y aprovechar al máximo el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en las primeras horas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.