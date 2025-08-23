El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 31 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 13 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a medianoche y aumentando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 54% a las 11:00 horas y estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 13:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 29 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes de A Estrada disfrutar de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:23, brindando un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.