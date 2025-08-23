El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 31 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 62% a medianoche, disminuirá a un 36% hacia las 20:00, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el oeste y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 30 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que se ha pronosticado un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos, lo que permitirá a los habitantes de Cuntis disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 21:23, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para salir a pasear, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza natural que ofrece la región. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Cuntis, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.