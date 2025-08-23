El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Catoira se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 12 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 horas, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 17:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a la medianoche y aumentando hasta un 97% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de las 12:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, con velocidades que rondarán entre 6 y 11 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

Con el sol saliendo a las 07:49 y poniéndose a las 21:24, los residentes tendrán muchas horas de luz para aprovechar. En resumen, el tiempo de hoy en Catoira se presenta ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.