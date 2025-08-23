El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo más soportable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 45% hacia la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando de dirección noreste y oeste. Este viento ligero será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un poco de frescura a la atmósfera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los habitantes de A Cañiza pueden disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El amanecer se producirá a las 07:48 y el ocaso será a las 21:21, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las bellezas que ofrece la región. En resumen, el tiempo de hoy en A Cañiza será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará que el día sea aún más placentero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Mondariz se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a 15 grados a las 06:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.