El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 26 grados a las 13:00 horas. Este clima cálido y soleado es ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 49% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor resulte agobiante. La combinación de temperaturas cálidas y baja humedad hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como senderismo o deportes acuáticos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando una brisa refrescante que hará que el tiempo sea aún más placentero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que los eventos al aire libre, como ferias o conciertos, se desarrollen sin inconvenientes.

Con el sol saliendo a las 07:50 y poniéndose a las 21:23, los habitantes de Cangas podrán disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, explorar sus paisajes y aprovechar al máximo el buen tiempo. En resumen, el tiempo de hoy en Cangas es perfecto para disfrutar de un día de verano, lleno de sol y actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados. Este calor moderado será ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.