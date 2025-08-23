El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 43% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics o eventos deportivos. La ausencia de lluvia también permitirá que los cultivos y jardines se beneficien de un día soleado, aunque es importante recordar que la falta de humedad en el aire puede requerir riego adicional en las áreas de cultivo.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:50 y poniéndose a las 21:24. Este largo periodo de luz solar no solo es perfecto para disfrutar de la naturaleza, sino que también ofrece oportunidades para capturar impresionantes fotografías del paisaje local.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.