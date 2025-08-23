El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 17 grados a las 03:00 y 16 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un repunte significativo, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 31 grados entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 95% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 61% a las 10:00 y bajando a un 40% hacia las 21:00. Esta variación en la humedad, combinada con las temperaturas cálidas, podría generar una sensación de calor moderado durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 16 y 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 12:00, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 19 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso será a las 21:23, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Catoira se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 12 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 horas, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 17:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.