El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y disminuyendo a lo largo del día, con un mínimo de 41% a las 13:00 horas. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que el día sea ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 21 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, lo que será un alivio ante las temperaturas más altas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:50 horas, y el ocaso se espera para las 21:23 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes acuáticos o simplemente relajarse en la playa bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 26 grados a las 13:00 horas. Este clima cálido y soleado es ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un momento perfecto para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.