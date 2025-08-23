El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 60% y bajará hasta un 30% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 22:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:23. En resumen, el día de hoy en Barro se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo soleado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.