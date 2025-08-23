El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 12:00 horas. Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa, que oscila entre el 57% y el 72% a lo largo del día, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa de Baiona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:23 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, Baiona disfrutará de un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo cada momento.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Gondomar disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.