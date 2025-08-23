El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 16 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y disminuyendo a un 39% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 17 y 20 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 19 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección a noreste y luego a oeste, manteniendo una intensidad moderada.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

La puesta de sol está programada para las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes y visitantes de As Neves podrán disfrutar de un día espléndido, ideal para aprovechar al máximo las actividades veraniegas. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una invitación a salir y disfrutar de la belleza natural de la región, con condiciones óptimas para cualquier plan que se tenga en mente.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a 15 grados a las 06:00.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.