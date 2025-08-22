El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 31% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las temperaturas sean más llevaderas. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 14 y 22 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser favorable para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la navegación, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de estas actividades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:26, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para quienes se encuentren en la costa. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la tarde, alcanzando unos 22°C hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

Hoy, 22 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C por la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.