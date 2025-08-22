El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C por la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% al amanecer y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos por la playa o actividades recreativas en el parque.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 15 km/h, aumentando a 19 km/h en la mañana y llegando a picos de hasta 38 km/h por la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante las altas temperaturas, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un día en la playa.

A medida que el sol se ponga a las 21:26, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 24°C. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante. Aprovecha este día soleado y planifica tus actividades para sacar el máximo provecho de esta jornada veraniega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.