El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 25 grados a las 12:00 y llegarán a un máximo de 33 grados a las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 71% y el 29%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 7 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el noreste y luego al sur, con ráfagas que alcanzarán los 26 km/h a las 20:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural.

El orto se producirá a las 07:48 y el ocaso a las 21:24, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de la belleza de Vilaboa, ya sea en sus parques, playas o en cualquier rincón que invite a la contemplación y el esparcimiento. En resumen, hoy es un día propicio para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un ambiente ideal.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera que a medida que avance la mañana, el termómetro comience a ascender.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza la mañana.

