El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

Hoy, 22 de agosto de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como senderismo o paseos por el campo.

Las temperaturas oscilarán entre los 16°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C por la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que permitirá disfrutar del aire libre sin el agobio del calor extremo. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, ideal para disfrutar de un almuerzo en una terraza o un picnic en el parque.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 55% por la tarde. Esta disminución en la humedad hará que el calor sea más llevadero y cómodo para los residentes y visitantes de Vila de Cruces.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 9 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas cálidas y contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, Vila de Cruces se prepara para un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región, realizar actividades al aire libre y aprovechar al máximo el esplendor del verano.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 22 de agosto de 2025, A Estrada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una visibilidad óptima y temperaturas agradables.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-21T21:07:12.