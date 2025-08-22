El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas de la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se aconseja estar atentos a la exposición prolongada al sol. La brisa marina, que soplará desde el noreste, aportará un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 6 km/h por la mañana y aumentando a 11 km/h en la tarde, lo que ayudará a mitigar el calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de actividades como paseos por la playa, picnics en el parque o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:24, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en todo su esplendor gracias a la ausencia de nubes. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando valores más frescos, ideales para una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Vigo es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Cangas se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y propicia para disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido y soleado.

El día de hoy, 22 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con cielos despejados que se mantendrán durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

